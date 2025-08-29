東京23区で確認された今年の夏の熱中症の死者数が、100人を超えたことがわかりました。東京都監察医務院によりますと、今年6月からおととい（27日）までに東京23区で熱中症が原因で死亡した人の数が、101人にのぼったことがわかりました。高齢者の死亡者が多く、▼70代の男女が42人、▼80代の男女が32人、▼90歳以上の男女が11人など全体の8割以上を占めています。また、屋内で死亡した人は96人で、このうち▼冷房を設置していない