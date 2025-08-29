笹川博義氏自民党旧茂木派に所属した中堅・若手議員約10人は29日、党総裁選の前倒しを求める方針を確認した。国会内での会合後、笹川博義農林水産副大臣が記者団に明らかにした。会合には、古川康国土交通副大臣、五十嵐清環境政務官も出席した。