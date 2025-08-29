山口県上関町で計画されている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、中国電力は「立地は可能」とする調査結果を町に報告しました。記者「午前11時前です。中国電力の社員が今、上関町役場に入っていきます。反対派から激しい抗議の声が響いています」中国電力の担当役員らが調査結果を報告しました。中国電力大瀬戸聡 常務執行役員「中間貯蔵施設の立地は可能であるとの判断を致しました」中間貯蔵施設をめぐっては、地域