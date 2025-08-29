今月27日に声優の土師孝也さんが亡くなったことが、所属事務所の公式サイトで公表されました。72歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・土師孝也さん(72)心筋梗塞のため死去「北斗の拳」トキ役／アミバ役、「ハリー・ポッター」シリーズ・スネイプ役などで活躍所属事務所「アプトプロ株式会社」の公式サイトでは「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました。