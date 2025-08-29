アメリカのトランプ政権は感染症対策などの公衆衛生を担当するCDC＝アメリカ疾病対策センターのトップを解任しました。就任からわずか1か月での解任となり、ワクチンに懐疑的な立場のケネディ厚生長官の方針と対立したと指摘されています。ホワイトハウスレビット報道官「ケネディ長官は所長に辞任を求めました。承諾したものの撤回したので、大統領が正当な権限で解任しました」ホワイトハウスのレビット報道官は28日、感染症対