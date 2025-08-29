スマートフォンを新しく購入する際、できるだけお得に手に入れたいと考えるのは当然です。 最近では、iPhoneSEシリーズの後継モデルであるiPhone16eが、「実質24円」や「実質47円」で購入できるキャンペーンを各社が発表し、話題となっています。 しかし、この「実質」という言葉には条件の伴うことが多く、本当に追加料金がかからないのか、契約後に思わぬ出費が発生しないのかは気になるところです