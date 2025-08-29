２９日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５８．０７ポイント（０．６３％）高の２５１５６．８９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．４３ポイント（０．６８％）高の８９７７．３６ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１８４０億６８７０万香港ドルに縮小している（２８日前場は２１０８億３３１０万香港ドル）。米長期金利の低下基調が好感さ