陸上男子200メートルで9月の世界選手権東京大会代表の鵜沢飛羽（22＝JAL）が29日、茨城県つくば市で練習を公開。中強度のダッシュや補強トレーニングを行った。大舞台の開幕が迫り「自分の試合まで19日（予選が9月17日）。実感が湧かないけど、準備はできている。いつ走っても大丈夫だと思っている。心を整える方が大事」と心境を口にした。23年世界選手権、昨夏のパリ五輪とも惜しくも準決勝敗退。今季は日本選手権を3連覇