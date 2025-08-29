◇米女子ゴルフツアーFM選手権第1日（2025年8月28日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、姉妹同組で回った岩井明愛（23＝Honda）と岩井千怜（23＝Honda）がともに2アンダー70で回り、日本勢最上位の31位で発進した。ツインズの直接対決は引き分けに終わった。5バーディー、3ボギーの姉・明愛は「千怜と組が一緒で楽しかった。自分のゴルフも悪くなくて、バーディーを獲れて