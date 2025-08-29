1.求人からわかった看護師のリアルな年収・給料 ジョブメドレーに掲載されている実際の求人情報（2025年8月時点、1万9,738件）から見えてくる転職市場における看護師の年収動向を解説します。 看護師の求人における平均年収は413.2万円 ジョブメドレーの求人から算出した2025年8月時点の看護師/准看護師の平均年収は、413万2,492円でした。これは、月収の総平均29万5,178円の12ヶ