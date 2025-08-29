高知市は、新たなシティプロモーション事業を始める。「こっち！こっち！」を「シティフレーズ」として、第１弾となるＰＲ動画（１５秒）をポータルサイトで配信開始。ＰＲグッズには、フレーズがデザインされた名刺として利用可能なカードと、鳴子に見立てたうちわを製作した。（田岡寛久）市の情報発信力を高めるため、主に２０〜３４歳の若者世代へ効果的なプロモーションを展開する予定。シティフレーズは、「こうち」と「