29日午前11時35分ごろ、東京都八王子市高尾町で、自動運転の実験中のバスが事故を起こしたと110番があった。警視庁高尾署によると、バスが道路脇の木にぶつかった。乗っていた数人が軽いけがを負ったとの情報があり、署が詳しい状況を調べている。