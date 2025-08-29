漫画家のあさの☆ひかりが28日、自身のアメブロを更新。第2子出産を報告した。【映像】辻希美、次女との親子3ショット（複数カット）あさのは「第二子爆誕しました」というタイトルでブログを更新。「無事、ベビーギャルが爆誕いたしました」とつづり、第2子の写真を公開した。続けて「帝王切開、改めて意識ありながらお腹切られるってすごいよね」と帝王切開で出産したことを明かし、第2子を抱く自身の姿を公開している。