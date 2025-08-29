資料働く様子 香川労働局は28日、県内の労働基準監督署が2024年度に実施した監督指導の結果をまとめました。 監督指導の対象になった181事業場のうち、約半数の91事業場で違法な時間外・休日労働がありました。このうち月80時間超えが55事業場、100時間超が39事業場、150時間超が9事業場、200時間超が4事業場でした。 こうした過重労働に対し、医師の面接指導などで健康障害防止措置を取るよう99事業場に指導票を交付