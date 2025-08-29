Minimalから秋限定の新作チョコレートドリンクが登場。千葉県・石田農園の濃厚な金蜜芋を贅沢に使用し、カカオ70％以上の高カカオチョコレートと合わせた濃厚ながら後味軽やかな一杯です。ホイップクリームやブロンドチョコレート、角切り焼き芋をトッピングしたリッチな仕上がりで、2025年9月1日より全国のMinimal全店舗で順次発売されます。秋のひとときを心地よく彩る限定ドリンクです♡ 金蜜芋