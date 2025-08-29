お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に20年ぶりのゲスト生出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」に服部半蔵役で初出演することについて言及した。有吉の大河初出演は24日放送のNHK総合「有吉のお金発見突撃!カネオくんべらぼう＆豪華コラボ!花の都・江戸SP!」内で発表された。「来ましたよ！服部半蔵です！」と切り出すと、パーソナリティーの放送作家高田文