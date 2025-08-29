ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の折江懸⼼役で話題の俳優でシンガーソングライターの藤原大祐のパーソナルブック『FeaT.』が、10月24日（金）に発売される。【写真】クールに決めたカッコいいショットも『FeaT.』掲載カットほか■藤原「とても満足度の高い1冊に」2003年10月5日生まれ、東京都出身の藤原は、ドラマ『おじさんはカワイイものがお好き。』『柚木さんちの四兄弟。』『リビ