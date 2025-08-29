韓国俳優のソン・ジュンギ(39)が、29日に都内で行われたダブル主演ドラマ「マイ・ユース（My Youth）」記者発表会に出席。よく訪れる日本の観光地を明かした。笑顔で登場したソンは「ドラマ『マイ・ユース』に出演させて頂いたソン・ジュンギです。どうぞ、よろしくお願いいたします」と流ちょうな日本語であいさつ。ダブル主演のチョン・ウヒも登壇し「こんにちは、チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです」と日本