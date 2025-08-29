¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®(39)¤¬¡¢29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡×µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥½¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¤Ç¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤âÅÐÃÅ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦