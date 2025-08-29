お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）にゲスト生出演。20年ぶりの出演で、過去に同番組のリポーターとしてフジテレビ元専務の大多亮氏（66）に激しいツッコミを入れていたことが判明した。パーソナリティーの放送作家高田文夫氏（77）は過去に「竜兵会」に参加。当時仕事がなかった有吉に同番組のリポーターをお願いしていた。高田氏が「フジテレビ行ってさ、