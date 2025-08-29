新潟県上越市にある上越市立水族博物館「うみがたり」から、流れに身を任せる「コブダイ」の姿がポストされ、6.2万ものいいね(8月26日時点)を集めています。コチラ、流れに身を任せるタイプのコブダイです (@_umigatari_より引用)コチラ、流れに身を任せるタイプのコブダイです💁#上越市立水族博物館#うみがたり#コブダイ pic.twitter.com/cFB3rcjYO3- 上越市立水族博物館 うみがたり (@_umigatari_) August 17, 2025なんで