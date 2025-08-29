tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるLike-an-Angelが8月22日、インドネシアのジャカルタで開催された＜LaLaLa Festival＞に出演した。Like-an-Angel初の海外フェス出演となった同ステージのオフィシャルレポートをお届けしたい。インドネシア ジャカルタで毎年夏に開催されている野外フェスティバルが＜LaLaLa Festival＞だ。2025年はこれまでより規模を拡大し8月22日〜24日の3日間行われた。この＜LaLaLa Festival 2025＞にLike-an-Ang