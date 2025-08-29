県警などによりますと東九州自動車道の末吉財部インターと国分インターの間の下りで29日正午すぎ、トレーラーが中央分離帯に接触しました。けが人はいませんでした。 この事故の影響で国分インターと末吉財部インターの間は上下線で通行止めとなっています。 ・ ・ ・