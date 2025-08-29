BAND-MAIDが、10月25日・26日に幕張メッセ9-11ホールにて開催される＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞にゲストアクトとして出演することが発表された。また、本日発売となった『ロックは淑女の嗜みでして』単行本第8巻にBAND-MAIDのインストゥルメンタル楽曲「without holding back」が登場し、アニメに続く両者のコラボレーションが話題になっている。https://youtube.com/shorts/QWKfL5C7oRghttps://www.you