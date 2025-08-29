終戦前後の混乱の中で取り残された中国残留孤児は塗炭の苦しみをなめ、永住帰国後も未知の〈祖国〉で苦難を経験した。戦後８０年。孤児は高齢化し、悲劇を語り継ぐことが課題となっている。中国「残留日本人孤児」を支援する兵庫の会の「明石日本語教室」に通う孤児１世に話を聞いた。（辻井花歩）４歳で終戦、ソ連軍から５００キロ逃げ歩く兵庫県明石市の渋谷豊子さん（８４）は豊岡市生まれ。１９４３年に自宅があった現在の