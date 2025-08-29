NTTデータグループは29日、東京都内で臨時株主総会を開き、親会社であるNTTとの株式併合を決議した。9月30日にNTTの完全子会社になる。グループ一体で海外事業を強化するのが狙い。データグループは1988年にNTTから分離した。世界3位のシェアを持つデータセンター事業やITサービスを手がけている。売上高のうち海外事業の比率が6割に達し、NTTグループ内でも成長が著しい。NTTは5月にデータグループを完全子会社にすると発表