北海道釧路市に設置された太陽光パネル＝6月（ドローンから）浅尾慶一郎環境相は29日の記者会見で、使用済み太陽光パネルのリサイクルを義務化する法案について「内容の見直しを視野に入れて検討する」と表明した。北海道の釧路湿原周辺で建設が進むメガソーラーを巡っては、環境省本省から現地に職員を派遣し、関係自治体と意見交換して対応を検討するよう指示したと述べた。使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化を見直す