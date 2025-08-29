日本ペイントおよび同社グループ会社のニッペホームプロダクツ、エーエスペイントは、Jドリームとの共同企画商品として、「日本ペイント ミニチュアコレクション」(1回400円)を、2025年9月6日より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売する。「日本ペイント ミニチュアコレクション」本商品は、同社グループ各社の人気塗料の製品缶を手のひらサイズのミニチュアで再現したカプセルトイ。日頃より製品を利用している塗料販売店およ