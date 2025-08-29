きょう午前、愛知県幸田町の国道23号で、トラックが横転し積み荷が散乱しました。 【写真を見る】トラックが横転し“積み荷”が散乱 愛知・幸田町の国道23号 けが人なし 警察によりますと、きょう午前11時すぎ幸田町の国道23号豊橋方面、幸田桐山ICの出口付近で、トラックが横転する単独事故がありました。 トラックの積み荷が散乱し、出口が通れなくなっています。この事故によるけが人はいないということです。