欧州委上級副委員長トランプの脅しに屈しない、追加関税なら貿易協定から離脱する覚悟 欧州委員会のリベラ上級副委員長（競争政策担当）はトランプ氏の脅しに屈しない姿勢を強調。トランプ氏が実際に脅しを実行に移す場合、EUは貿易協定から離脱する覚悟が必要だと語った。FTが報じている。 トランプ米大統領はデジタル課税を撤廃しない国には大幅関税をかけると警告している。