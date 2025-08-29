ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(8·î29Æü¸ø³«)¤Î¡¢Îø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÎø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤Ë²áµî¤Îµ­²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá»Ò(µÈ²¬Î¤ÈÁ)¤ÈÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò¤â¤Ä¹©Æ£È¯(¿å¾å¹±»Ê)¤ÎÎø¡£¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ææ¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢Æó¿Í¤Ïµæ