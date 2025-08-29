韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、都内で行われたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）記者発表会に出席。チョン・ウヒが、ソン・ジュンギが演じた役どころの魅力を“エゲン”とひと言で表現した。【写真】かわいいピースで多幸感たっぷりのソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっか