27日夜、新潟市秋葉区の神社で、小学生の女児が男にスプレーをかけられ、救急搬送されました。警察が逃げた男の行方を捜索しています。警察や消防などによりますと、27日午後8時すぎ、新潟市秋葉区内の神社で行われていた祭り会場で「何者かにスプレーをかけられた」と119番通報がありました。スプレーをかけられたのは会場にいた小学4年生の女児で、救急搬送されましたが命に別条はないとみられています。スプ