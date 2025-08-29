千葉ロッテマリーンズは29日正午からマリーンズオンラインストア限定で、山口航輝外野手のパ・リーグ最多タイ4打席連続ホームランを記念したグッズの受注販売を開始した。山口は21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番・指名打者で先発出場し、4回の攻撃で楽天・柴田大地投手からレフトスタンドへホームランを放ち、前日20日の最終打席からパ・リーグ最多タイとなる4打席連続ホームランを記録した。記念グッズは直筆サイン