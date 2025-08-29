ムーミンバレーパークの季節限定イベントとして「ムーミン谷のクリスマス」を開催！クリスマスの雰囲気に彩られた冬のムーミンバレーパークで、2024年冬も好評だったナイトパレードや湖上花火が実施されます☆ ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のクリスマス」 開催期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）開催場所：ムーミンバレーパーク 「ムーミンバレーパーク」で、新イベント「ムーミン谷のクリスマ