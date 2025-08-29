ユタカ技研が後場に急伸し、２００７年以来の高値圏に浮上した。同社は２９日、インドの自動車部品大手であるマザーサンが子会社を通じ、ユタカ技研に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。非公開化を目的とする。ＴＯＢ価格は１株３０２４円で、ユタカ技研の株価はこれにサヤ寄せする動きをみせている。 買付予定株式数の下限と上限は設定しない。２０２６年１月下旬をメドにＴＯＢを開始する方針。