ロシア軍によるウクライナへの攻撃は続いています。ロシア国防省は28日、ウクライナ海軍の艦艇を沈没させたと発表しました。【映像】大規模攻撃を受けたキーウの様子ロシア国防省は28日、ドナウ川河口でウクライナ海軍の偵察艦「シンフェロポリ」を攻撃し、沈没させたと発表しました。ウクライナメディアは、この攻撃で少なくとも乗員1人が死亡し、複数人が負傷したと報じています。ロシアによるウクライナ艦艇への攻撃の発表