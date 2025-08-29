俳優の伊藤蘭が２９日、インスタグラムを更新し、この日結婚を発表した娘の趣里を祝福した。伊藤は「趣里心からおめでとう母はずっと見守っていましたもちろんこれからもずっとね」と母心いっぱいに祝福メッセージを記し、ステージでの２ショットをアップしていた。趣里は俳優・水谷豊と伊藤蘭の一人娘。この日、ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと、三山凌輝との結婚と、第一子の妊娠を公表している。