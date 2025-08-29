北海道警察は2025年8月29日、札幌市豊平区の会社員の男（23）を、道路交通法違反（速度超過）の疑いで逮捕しました。男は2025年6月25日午後10時半ごろ、美唄市カーウシュナイの国道12号で、法定速度を109キロ上回る、時速169キロで乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、現場付近でオービス（速度違反自動取締装置）による取り締まりを行っていたところ、男の運転する車の速度超過を検知し、身元の