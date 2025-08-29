とんかつ専門店「松のや」は9月3日午後3時、「チキンむねかつ」を発売する。やらかな鶏むね肉を使用したチキンカツに、粒マスタードマヨソースをあわせた定食をはじめ、大根おろしや味噌だれをかけた定食、看板メニュー「ロースかつ」との盛合せ定食などを取りそろえる。松のや「味噌チキンむねかつ定食」〈“やわらか＆ヘルシー”な鶏むね肉を店舗でパン粉付け〉松のやでは、鶏むね肉に店舗でパン粉を付け、注文が入ってから揚げ