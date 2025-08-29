２９日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動のプレスセンターが開いた２回目の記者発表会。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月29日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは29日、2回目の記者発表会を開き、外交部の馬朝旭（ば・ちょうきょく）副部長が「首脳外交は中国外交の最高形式であり、中国の特色ある大国外交において決定的な役割を果たしてい