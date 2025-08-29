山形県米沢市の県立高校の女子トイレで、小型カメラ２台が見つかっていたことが、県教育委員会への取材でわかった。学校側は、盗撮目的で置かれたとみて米沢署に相談し、同署がカメラを押収した。県教委高校教育課によると、２８日午後１時半頃、２階の女子トイレに掃除に入った生徒がカメラ１台を見つけ、教員に報告した。その後、教員が校内の全てのトイレを点検したところ、３階の女子トイレにも小型カメラ１台が置かれてい