イランの核開発をめぐりイギリス、フランス、ドイツの3か国が制裁を復活させる手続きを開始したことについて、林官房長官は「非常に残念だ」と話した上で、外交的努力を続ける考えを示しました。イランの核開発をめぐりイギリス、フランス、ドイツの3か国は国連の安全保障理事会に対し、イランが核合意に違反していると通知し、制裁を復活させる手続きを開始しました。日本はイランと伝統的な友好関係を築いてきましたが、こうした