そのキャリアは子役から始まり、昭和時代に大ブームを巻き起こしたドラマ「北の国から」の純役で大ブレイクを果たした俳優・吉岡秀隆。その後も映画「男はつらいよ」を始めとする山田洋次監督作や、代表作でもあるドラマ「Dr.コトー診療所」などで見せた自然体の演技が高く評価されており、日本を代表する実力派俳優の1人だ。そして、吉岡と同じく子役から俳優としてのキャリアをスタートさせ、高い身体能力と熱のこもった演技で映