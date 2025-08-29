韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、都内で行われたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）記者発表会に出席。ソン・ジュンギが、日本への熱い想いを語った。【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒソン・ジュンギは「東京には多く訪れます。ちょっと休みたいと思って訪れるのは、軽井沢です。富士山にも久しぶりに行きました」と日本をよく訪れ