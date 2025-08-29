韓国の尹錫悦前大統領による非常戒厳をめぐり、捜査を進める特別検察官は、内乱の首謀をほう助したなどとして、韓悳洙前首相を在宅起訴しました。韓前首相はこれまで、尹氏による戒厳について、当時の経緯などをめぐり、特別検察官による捜査を受けていました。こうした中、特別検察官は違憲状態にあった戒厳を事前に止めることができたにもかかわらず、阻止しなかったなどとして、内乱の首謀をほう助した罪などで韓前首相を在宅起