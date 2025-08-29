プレミアリーグのニューカッスルが、シュトゥットガルトに所属するドイツ代表FWニック・ウォルトメイドの獲得に近づいているようだ。28日、イギリスメディア『スカイ』が伝えている。現在23歳のウォルトメイドはブレーメンの下部組織出身で、2020年2月にクラブ史上最年少となる17歳11カ月16日でブンデスリーガデビュー。2022年9月からはSVエルフェアスベルクに1シーズンのレンタル移籍を経験し、ブレーメン復帰を経て2024−25