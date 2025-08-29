韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の「非常戒厳」をめぐり、当時首相だった韓悳洙（ハン・ドクス）氏が在宅起訴されました。尹氏の「非常戒厳」を捜査する特別検察は29日、韓前首相が違憲状態の「非常戒厳」を止めず、正当な手続きに見せかけるために閣議を招集したなど、内乱の首謀ほう助や偽証などの罪で在宅起訴したと発表しました。特別検察は、6つの容疑で逮捕状を請求していましたが、ソウル中央地方裁判所が27日、