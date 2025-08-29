気象庁は7年9か月にわたって続いていた「黒潮」の大きな蛇行が終息したと発表しました。漁業への影響のほか、東海地方や関東地方の気候にも影響を及ぼすと指摘されています。本州の南には、暖かい海流である「黒潮」が流れています。この「黒潮」は2017年8月以降、紀伊半島から東海沖で南に大きく蛇行する状態が続いていて、「大蛇行」の継続期間としては過去最長となっていました。これについて、気象庁は「今年4月に大蛇行が見ら