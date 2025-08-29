Ｊ１神戸は３０日、ホームのノエビアスタジアム神戸で横浜Ｍと対戦する。試合前日の２９日はオンライン会見が行われ、吉田孝行監督（４８）が取材に応じた。前回対戦は横浜Ｍが大不振に陥っていた５月のアウェーでの対戦だった。ただ、６月に大島秀夫監督が就任してからは復調気配をのぞかせ、直近５戦３勝１敗１分でついに降格圏を脱出。退団、補強など出入りの激しかったクラブ事情も含めて前回対戦とは別の姿を見せる横浜Ｍ